«Чего вы мне звоните?», «Я не понимаю чеченского», «Это не моя тема», – реакция депутатов Госдумы на угрозы Делимханова обезглавить семью Янгулбаевых

1 февраля депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов в прямом эфире в Instagram поклялся отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева.

СМИ попытались взять комментарии у его коллег по законотворчеству — других российских парламентариев, но большинство из них фактически отказались давать оценку словам Делимханова. Они переадресовывали вопросы в правоохранительные органы и Кремль, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков – обратно в Госдуму. Открыто осудили Делимханова лишь двое парламентариев.

Татьяна Буцкая, первый заместитель главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей, член «Единой России»: «Давайте это неее…. Это не к нам. Не наша тема. Не комментируем».

Ольга Тимофеева, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений: «Я вообще никакого отношения к этому и к региону не имею».

Николай Арефьев, заместитель председателя комитета по вопросам депутатской этики, член КПРФ: «Считаю, такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Такие угрозы — нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия».

Юрий Синельщиков, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству, член КПРФ: «Такие вещи, если это действительно имело место быть, недопустимы с точки зрения этики. Если усматривается реальность такой угрозы, то, разумеется, может наступить и уголовная ответственность. Она же предусмотрена».

Юрий Станкевич, депутат от партии «Единая Россия»: «Вы вообще не по адресу обращаетесь. Ну, обратитесь там, не знаю, к Крашенинникову (Павел Крашенинников — глава комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству), к Пескову (Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента РФ). А чего вы мне-то звоните по этому поводу? Хотите всех по кругу собрать депутатов Государственной думы».

Артем Бичаев, заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член партии «Единая Россия»: «Я, к сожалению, не могу прокомментировать действия своего коллеги. Да, он коллега, и еще 449 человек. Вам лучше, наверное, обратиться в пресс-службу Государственной думы либо фракции».

Анатолий Вассерман, член комитета по просвещению, член партии «Справедливая Россия — За правду»: «По моему мнению, такие заявления недопустимы ни для кого. Данное конкретное заявление я не слышал, соответственно, не могу ничего сказать ни об этом депутате, ни о тех, кому он угрожает. Но я думаю, что такие угрозы в принципе недопустимы. Я не буду обращаться (в правоохранительные органы), потому что я не понимаю чеченского языка. Я думаю, что это сделают другие депутаты от Чечни и Ингушетии».

Анатолий Выборный, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, член партии «Единая Россия»: «Как бы я ни относился, я не компетентная инстанция, которая дает правовую оценку тем или иным высказываниям. Если есть беспокойство на этот счет, то правовая оценка будет дана компетентными органами – прокуратурой или следствием. Любые высказывания необходимо оценивать в целом и нельзя выдергивать из контекста. Конечно, я стараюсь (высказываться) максимально в рамках правового поля, а с другой стороны – соблюдая все этические нормы. С людьми необходимо разговаривать тем языком, который они понимают. Если другая сторона посчитала это за рамками норм права или за рамками этикета, то (она) имеет право обратиться в комиссию по этике. Здесь важно не как я отношусь, поймите, а как та сторона воспринимает те или иные высказывания».

Михаил Старшинов, депутат от «Единой России»: «Мы же с вами в правовом государстве находимся? Правовую оценку должен давать не депутат, а соответствующее надзорное ведомство. Поэтому я думаю, что вам правильнее позвонить генеральному прокурору, например, с точки зрения оценки на предмет того, что там (в заявлении Делимханова) содержится-не содержится. Пусть правовую оценку дают те, кто по долгу службы должен этим заниматься. Я не работаю прокурором, не по чину вопрос. Но у нас есть в Думе еще комиссия по этике».

Сергей Леонов, член думской комиссии по этике, депутат от ЛДПР: «Такие высказывания могут негативно отразиться на репутации Государственной думы. Поэтому комиссия по этике, я думаю, свое заключение даст, если соответствующий вопрос будет рассматриваться. И если правоохранительные органы посчитают нужным вмешаться в эту ситуацию и провести проверку данных высказываний в плане угроз, то тоже они свой вердикт вынесут. А еще аспект, так скажем, политический – это вопрос партии «Единая Россия».

Если парламентарии переадресовывали вопросы про Делимханова в Генпрокуратуру и в Кремль – Пескову, то сам пресс-секретарь президента РФ переадресовал их обратно в нижнюю палату. «Давать оценку действиям депутата — это не наша функция, это функция Государственной Думы и комитета, который занимается этикой. Если я не ошибаюсь, определенные оценки представителем этого комитета были даны. Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы», – сказал Песков.

Первый заместитель председателя комиссии по этике, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сказал, что высказывания депутата Делимханова «будут рассмотрены комиссией в установленном порядке».

Напомним, Делимханов в опубликованном видео заявил, обращаясь к Янгулбаевым на чеченском: «Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык ⟨…⟩ Если вы думаете, что сможете поднять свои головы, то клянусь Аллахом, мы отрубим ваши головы! ⟨…⟩ И даже если все законы на земле будут против нас, то мы все равно разберемся с вами! Пусть за это нас посадят, убьют или взорвут ядерной бомбой».

Отметим, есть и другой перевод слов Делимханова, в котором фраза, адресованная переводчикам, выглядит двусмысленно и может не содержать угрозу: «Отрывая вам головы, работая над вами, убивать вас. У нас с вами действительно вражда, кровная месть. Я это говорю и для тех, кто будет переводить на русский язык».

Старший сын судьи Сайди Янгулбаева, экс-юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев подтвердил корректность перевода слов Делимханова. По словам Янгулбаева, Делимханов объявил его родственникам кровную месть. Позже Абубакар также отметил, что фраза депутата про переводчиков действительно выглядит двусмысленной.

Соратники главы Чечни Рамзана Кадырова, возглавляющие различные, преимущественно силовые ведомства, опубликовали видео, на котором они тоже обещают расправиться над членами семьи судьи Сайди Янгулбаева. В ролике пятеро чиновников сидят за столом и пересказывают, как именно они планируют мучить и убивать Янгулбаевых. «Мы тебя убьем, оторвем тебе голову, оторвем тебе язык и где-нибудь повесим тебя», — говорит на видео вице-премьер Абузайд Висмурадов, обращаясь к одному из сыновей судьи.

В записи видео приняли участие: начальник управления МВД по Грозному Дени Айдамиров, первый заместитель председателя правительства Чеченской республики Иса Тумхаджиев, вице-премьер правительства, командир СОБР «Ахмат» Абузайд Висмурадов, врио начальника главного управления МЧС РФ по ЧР Алихан Цакаев, полковник внутренней службы, командир полка имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев.

Судя по стриму депутата Делимханова в Instagram, его ярость вызвала аудиозапись, выложенная ЧГТРК «Грозный». На ней, утверждает телеканал, младший сын судьи Ибрагим Янгулбаев «оскорбляет и порочит честь религиозных деятелей Кавказа». Ибрагима чеченские власти считают создателем оппозиционного телеграм-канала, в котором рассказывают о похищениях и пытках в республике, а также критикуют Кадырова и его окружение.

В аудиозаписи автор рассуждает на тему Кавказской войны в XVIII и XIX веке и, среди прочего, упоминает суфийского проповедника тех времен Кунта-Хаджи Кишиева, которого его последователи в Чечне почитают как святого. Автор записи называет шейха «шнырем, который был против джихада», и сравнивает его с Кадыровым.

Ранее с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал семью «пособниками террористов» и призвал их задержать, а в случае сопротивления — «уничтожить». Кадыров также написал: «Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня».

20 января в Нижнем Новгороде чеченские полицейские ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Его самого силовики похитить не смогли, поскольку у него есть судейский статус неприкосновенности, однако они забрали его жену Зарему Мусаеву. Предлогом для похищения было названо то, что она якобы проходит свидетельницей по делу о мошенничестве в Грозном, куда ее собирались доставить насильно.

При задержании Зарема Мусаева потеряла сознание, а сотрудники чеченской полиции волоком тащили ее из квартиры. Она страдает от сахарного диабета второго типа, уколы инсулина нужны ей 5 раз в день. Силовики не дали Мусаевой взять с собой теплую одежду, лекарства и даже паспорт. Родственники опасались, что Мусаева может умереть по дороге в Чечню.

Полиция и сотрудники ФСБ Нижнего Новгорода никак не отреагировали на просьбы родных Мусаевой о помощи и на заявления о похищении. В Кремле заявили, что не в курсе подробностей похищения и предпочитают в это не верить. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что в Кремле не считают нужным разбираться с жалобами на угрозы Кадырова, а обещания смерти — это «личное мнение» главы Чечни.

Сын Сайди Янгулбаева Ибрагим, известный резкой критикой властей Чечни, в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что в 2015 году его вместе с отцом и братом похитили и пытали в резиденции Рамзана Кадырова, причем Кадыров лично участвовал в пытках. Позднее, по словам Ибрагима, брата и отца отпустили, а его самого увезли в СОБР «Терек» (теперь СОБР «Ахмат»), где продолжали издеваться, после чего полгода продержали в подвале.

22 января стало известно, что Сайди Янгулбаев с дочерью покинул Россию из-за опасения за свою жизнь. 31 января на похищенную Мусаеву завели уголовное дело за «применение насилия в отношении представителя власти», а 2 февраля ее арестовали на два месяца. По версии следствия, Мусаева расцарапала лицо участковому, который оформлял на нее административный протокол.

На сына Мусаевой Ибрагима 31 января было заведено дело по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности.