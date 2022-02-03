Отчим избил девятимесячного ребенка-инвалида в Омске

Житель Омска неделю избивал девятимесячного младенца, брал за ноги и тряс вниз головой, возбуждено уголовное дело об истязании ребенка, сообщили в региональном СУ СК.

По данным следствия, врачи выявили у мальчика многочисленные повреждения, после чего началась проверка, сообщается на сайте ведомства.

Следователи установили, что к истязанию ребенка причастен 32-летней сожитель матери мальчика: с 26 января по 1 февраля подозреваемый, пока матери ребенка не было дома, с целью наказания систематически бил мальчика по голове, брал за ноги, переворачивал вниз головой и тряс.

В свою очередь на сайте прокуратуры Омской области сообщается, что женщина с детьми 2017, 2020 и 2021 годов рождения и сожителем переехала в Омск из Нижневартовска в декабре 2021 года. 26 января женщина уехала обратно, чтобы оформить несколько документов, оставив детей с гражданским мужем.

В ведомстве отметили, что у пострадавшего младенца есть инвалидность, его доставили больницу его доставили в тяжелом состоянии, а других детей поместили в Специализированный дом ребенка.

Ранее в Омской области сожителя женщины заподозрили в убийстве ее четырехлетней дочери: по версии следствия, мужчина задушил ребенка после просьбы включить мультик.