 

Посол РФ в Японии ответил дипломату США на поучения об уважении

03.02.2022, 10:24, Новости дня
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Посол РФ в Японии Михаил Галузин ответил на критику в свой адрес со стороны нового посла США Рама Эмануэля, который решил «напомнить» российскому коллеге о важности «правил и уважения».

«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: РФ не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества», – говорится в сообщении, размещенном на странице российского дипломатического представительства в Twitter от лица посла Михаила Галузина.

Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии».

Посол также выразил уверенность, что значение имеют международное право и уважение договоренностей союзных держав, «а не произвольно изобретенные правила».

«Рассуждать вместо дипломатии о санкциях и «сильных акциях» против РФ – и есть запугивание, которое, впрочем, эффекта не имеет», – резюмировал Галузин.

Ранее Эмануэль заявил, что асложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол РФ выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий».

«Правила и уважение важны», – добавил он.

До этого Галузин выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что РФ никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией.



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