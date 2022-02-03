 

В ДНР раскритиковали заявление Кулебы об особом статусе Донбасса

03.02.2022, 10:24, Новости дня
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Необходимость согласования с Донецкой и Луганской народными республиками аспектов особого статуса и вопросов будущего Донбасса закреплена в Минских соглашениях, сообщила полпред ДНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об особом статусе Донбасса.

«Власти Украины продолжают находиться в своей вымышленной реальности, в которой отсутствуют объективные законы и правила, зато все подчиняется принципу «как мы сказали, так и будет». Господину [министру иностранных дел Украины Дмитрию] Кулебе и его коллегам в правительстве и парламенте уже давно пора понять, что их желания или нежелания, мнения, позиции и прочие «хотелки» не имеют никакого значения, если их не обсуждать и не согласовывать со второй стороной конфликта – республиками [Донбасса]», – сказала она Донецкому агентству новостей.

По ее словам, необходимость согласования с ДНР и Луганской народной республикой (ЛНР) аспектов особого статуса, и всех без исключения вопросов будущего Донбасса закреплена в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений и в коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки» в 2019 году. 

«Именно требования этих документов «высечены в камне», а все высказывания украинских представителей, где они пытаются в собственной манере интерпретировать взятые на себя обязательства, не имеют ни малейшего смысла», – указала глава МИД ДНР.

Никонорова отметила, что любая самодеятельность Киева противоречит духу Минских соглашений и, следовательно, означает саботаж Украиной своих обязательств.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Rzeczpospolita заявил, что Донбасс не получит особого статуса и права вето.

Напомним, замначальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что генштаб Украины завершил разработку плана наступления в Донбассе. По его словам, на этой неделе должно состояться совещание под руководством начальника генштаба вооруженных сил Украины с участием командующего операций объединенных сил Украины и командующих оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток», в ходе которого будет представлен данный план.

Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. 



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