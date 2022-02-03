После попытки похищения НЛО мужчина начал сильно болеть

Пользователь сайта Reddit с ником andyblaze6 рассказал о том, как после попытки похищения пришельцами и преследований НЛО у него развился целый комплекс болезней и он едва пережил этот период.

“Весь 2019 год, когда мне было 24 года, я работал охранником на угольной шахте в сельской местности Западной Вирджинии. Шахта была расположена примерно в 35 милях вверх по горе на месте раскопок на вершине горы, где несколько лет назад велись взрывные работы.

Моя ночная смена начиналась с 7 вечера до 7 утра. Работа заключалась в том, чтобы ездить в охранном фургоне по шахте и прилегающим территориям в поисках злоумышленников, которые, возможно, могли попытаться проникнуть на горнодобывающую собственность, чтобы украсть медь, горное оборудование или инструменты.

Дорога до вершины шахты занимала у меня около 25 минут. Радиус составлял около 150-200 квадратных миль земель, принадлежавших компании. Некоторые из них были местами расчистки, но большая часть была лесными массивами со старыми заброшенными лесовозными дорогами. Это была вполне законная “глухая глушь в лесу”. У меня там практически не было сотовой связи.

Район, который я охранял, находился в радиусе 30 миль от лесовозной дороги. Дорога выходила на большой горный хребет. Я работал безопасно и свободно на этом месте около 6 месяцев, прежде чем начались странные происшествия.

Первый случай с тем произошел примерно в середине осени, вечером, сразу после захода солнца. Я сидел в своем фургоне на участке с видом на большой хребет. Я увидел смутный тусклый свет, вырвавшийся из скалы и медленно поплывший в небо. Он выглядел как шар света.

Через несколько часов несколько таких светящихся шаров медленно появлялись из-за деревьев и начали парить в небе. Они собирались и “танцевали” странными движениями. Подобное происходило в течение нескольких месяцев, и я часто снимал эти инциденты на видео.

Потом произошел случай, когда я вечером увидел ярко-оранжевый шар газа или огня, который вышел из вершины горы и “танцевал” в небе, прежде чем исчезнуть. Я тоже заснял этот случай.

Примерно в это же время я почувствовал очень темное и зловещее ощущение от присутствия этих светящихся огоньков. Иногда эти шары преследовали меня. Я попросил начальство перевести меня на другой участок, но мне было отказано.

Самая пугающая встреча произошла однажды ночью, когда я ехал с вершины горы в конце своей смены. Дорога от участка представляла собой очень длинную узкую извилистую дорогу, которая проходила через пару возвышенностей.

На выезде с горы я увидел яркий белый светящийся шар примерно в 100 ярдах от меня на вершине горы, парящий в небе. Это было похоже на чистый свет или газ в сферической форме. Свет сферы был таким ярким и интенсивным, что даже в кромешной тьме он ослеплял меня. Это было как смотреть прямо на солнце.

Я ощутил, что потерял весь воздух из легких и не мог отдышаться. Потом я почувствовал, как мои мышцы парализуются, а зрение угасает. Я остановил машину и минуту приводил дыхание в норму, прежде чем шар поднялся в ночное небо и исчез.

Одновременно я ощутил некий тип телепатического сообщения, передаваемого от этой сферической сущности для меня, что очень трудно описать, потому что я не могу выразить это словами, но я чувствовал, как будто они хотели меня похитить.

После этой встречи у меня начали развиваться симптомы рассеянного склероза, болезни Паркинсона и Боковой амиотрофический склероз. Я посетил нескольких медицинских специалистов, которые не смогли ничего найти в моем анализе крови или сканировании.

Позже в том же месяце у меня обнаружилась жидкость в легких и вокруг сердца, и я сильно заболел. А ведь до того у меня не было никаких проблем со здоровьем!

Я также начал терять зрение и регулярно видеть пятна. У меня были ночные страхи, тревога и бессонница.

Лично я считаю, что на меня напали или причинили мне вред каким-то внеземным или демоническим оружием. У меня до сих пор остались симптомы, которые не прошли.

К слову: во время моей работы мне было сказано, что военно-морской флот США приобрел удаленный участок земли в неизвестном месте поблизости от шахты, где я работал, для “учений”.