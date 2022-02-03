Женщина из Миссури (США) утверждает, что регулярно встречается с синими инопланетянами

Американка из Сент-Луиса, штат Миссури, говорит, что она регулярно видит НЛО и общается с синекожими инопланетянами. А еще у нее есть фотографии НЛО, подтверждающие ее утверждения о контакте.

“Моя первая встреча с инопланетянами и НЛО была очень интенсивной. Однажды ночью я вышел на улицу подышать свежим воздухом и сразу же увидела яркий свет, парящий над окрестностями. Я начала присматриваться и поняла, что это НЛО. Через несколько секунд я на мгновение отвела взгляд, а когда оглянулась, то увидела второй корабль, который был гораздо ближе ко мне. Я действительно могла видеть треугольную форму этого корабля. НЛО совершили несколько впечатляющих маневров, словно чтобы показать мне, что они не какой-то обычный самолет, прежде чем они исчезли”.

Согласно ее интервью, опубликованному в The Mirror , эта женщина, которую зовут Лили Нова, с 2021 года занимается астрофотографией (фотографирует звездное небо по ночам) и именно так она оказалась на улице той ночью, когда впервые увидела НЛО.

С тех пор, по ее словам, она стала регулярно наблюдать НЛО в небе и это стало для нее настолько обычным явлением, что уже не пугает ее.

Но где же синие инопланетяне? А они явились перед ней чуть позже, вероятно, когда заметили, что Лили уже привыкла к появлению их кораблей.

“Одним из первых существ, которых я увидела, была девушка со светло-голубой кожей. У нее не было волос, но она была очень красивой. Она была одета в обтягивающий серый костюм, и потом я увидела ее товарищей по команде, стоящих позади нее в такой же форме”.

В интервью Нова описывает и других инопланетян, которых она встречала. У них были светлые волосы, светлая и даже светящаяся кожа и ярко-голубые глаза.

При этом Лили Нова уверена, что то, что она видела, это скорее то, что жители иных планет желали ей показать, а не что-то реальное. Она уверена, что эти образы посылали ей в мозг телепатически и что эти инопланетяне не были реальными физическими существами.

Лили думает, что подобные предосторожности были предприняты для того, чтобы не шокировать ее подобным опытом.

Подобные контакты и наблюдение НЛО с тех пор у Лили случаются постоянно и она говорит, что они оказали глубокое влияние на ее жизнь.

Некоторые фото и видео с НЛО Лили Нова выкладывает в своем профиле в ТикТок.

“Мне нужно было узнать как можно больше. Я отказалась от своей карьеры диетолога, потому что ее затмила моя страсть к поиску новых сведений об НЛО и инопланетянах. Это не то, чего я когда-либо ожидала. Шок от моих встреч с НЛО в конечном итоге превратился в утешение, поскольку я получала все больше и больше переживаний. Мне казалось, что я развиваю отношения с ними. Этот опыт изменил для меня все. Это полностью изменило мой взгляд на мир, и я так много узнал о космосе и других существах. В итоге я сосредоточилась на распространении информации о том, что я нашла”.

Лили говорит, что у нее даже развилось шестое чувство и интуитивное чутье на то, когда они ей снова явятся.

Теперь Лили позиционирует себя как “космического ченнелера и экстрасенса”, чьей специализацией является “открытие Звездного Происхождения, соединение людей с их Звездными Семьями и галактическими проводниками, а также помощь людям – Звездному Семени вспомнить, кто они на самом деле”.