Женщина «проспала» 20 лет жизни

Жительница английского города Брейнтри, графство Эссекс, почувствовала себя простуженной, легла спать, забыла события последних 20 лет жизни, в том числе свадьбу с мужем и смерти родственников, и так и не смогла их вспомнить.

Британка Клэр Маффетт-Рис, которой сейчас 43 года, познакомилась с мужем Скоттом в пабе в 1995 году. С тех пор они всегда были вместе. Пара поженилась в 2008 году. У них родились сыновья Джек и Макс. Женщина работала журналисткой и совмещала родительские обязанности с интервьюированием знаменитостей.

В 2021 году жизнь англичанки радикально изменилась, когда она почувствовала себя нехорошо и рано легла спать, решив, что заразилась простудой от Макса. На следующее утро сын попытался разбудить ее, но она не проснулась. Женщину отвезли в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Позже ее перевели в специализированную клинику. После ряда анализов невропатологи подтвердили, что у пациентки воспаление мозга, вызванное энцефалитом. Мужу и родителям женщины порекомендовали готовиться к худшему. Однако лечение подействовало, и через 16 суток пациентку отключили от аппарата ИВЛ.

– Один из первых вопросов, которые я задала, был “Как кошки?” — рассказала англичанка. Ей ответили, что их усыпили: одну много лет назад, другую — за неделю до ее болезни. С тех пор становилось все более очевидно, что Маффет-Рис забыла 20 лет жизни.

Англичанка узнавала всех знакомых и родных, но не помнила многих событий.

– Я не знаю, как Скотт справился бы с этой ситуацией, если бы я принимала его за незнакомого человека. Было так странно смотреть на себя в зеркало и видеть морщины, о которых я не помнила, — призналась потерявшая память женщина. Она знала, что у нее есть дети, которых она любит, но не могла вспомнить, как рожала их, их дни рождения, первые дни в школе, что они любят, а что — нет.

Скотт показал жене фотографии из отпусков и со свадьбы. Всего этого Маффет-Рис не помнила. Невропатологи объяснили потерю памяти распространенным побочным эффектом от энцефалита. Никаких гарантий, что память когда-либо вернется, не было.

– Я рыдала в объятиях мужа и слушала, как он рассказывал мне, что мой дядя Майкл умер от рака три месяца назад, мой дядя Питер скончался от сердечного приступа семь лет назад, а мой двоюродный брат Тэш умер в 2018 году, — сказала женщина. Она пояснила, что уже оплакивала все эти смерти, но не помнила об этом.

После пяти недель, проведенных в больнице, англичанку выписали, и она воссоединилась с сыновьями. Детям не разрешали навещать мать из-за пандемии. Маффет-Рис не могла пройти больше нескольких шагов, ей приходилось опираться на Скотта, чтобы принять душ и переодеться. Мужу пришлось взять отпуск для ухода за ней.

Женщина не помнила о существовании COVID-19 и была в ужасе, когда узнала о теракте 11 сентября 2001 года и взрывах в Лондоне 2005 года. Ей было страшно узнавать об изменивших мир происшествиях, которых она не помнила.

– Сейчас мне гораздо лучше, но впереди еще длительный путь восстановления. Я плохо сплю по ночам, испытываю боль при ходьбе и страдаю от зуда. Мне пришлось на два года распрощаться с вождением автомобиля, и я не могу готовить еду в одиночестве, — отметила она.

Муж постоянно напоминает ей принять лекарство и поддерживает ее, когда она испытывает сильную боль. Сыновья тоже с пониманием относятся к болезни и рассказывают матери о своих любимых фильмах и путешествиях в Испанию к бабушке и дедушке.

– Каждый день я узнаю о них что-нибудь новое, например, какую они любят еду и музыку, — рассказала англичанка. Женщина понемногу снова начала писать и вернулась к работе.