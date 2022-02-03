 

Почему замолчали о находке в Антарктике останков гуманоидов?

03.02.2022, 10:15, Разное
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В конце мая 2020 года репортер Эйс Флэшман находился в районе горного хребта Уитмор Антарктиды, по заданию информационного агентства The National Reporter . Целью задания было разоблачение байки о базе НЛО, якобы находящейся в этом районе.

Крошечные окаменелые скелеты были найдены в горном массиве Уитмор.

Расследуя эти слухи, он и его коллеги наткнулись на группу палеонтологов, которые искали доказательства того, что динозавры когда-то бродили по антарктическому континенту, прежде чем он оторвался от Африки и Южной Америки и переместился на юг, на свое нынешнее местоположение.

Вместо следов динозавров палеонтологи нашли нечто невероятное! То, что они нашли, поразило их не только из-за того, что это само по себе было невероятным, но и из-за возраста находки. Естественно, от ушлого, опытного репортера, ученые не смогли утаить свою сенсационную находку, да похоже и не старались, наоборот, поражённые найденным, они охотно поделились информацией.

Один из участников экспедиции, палеонтолог доктор Марли из Кембриджского университета рассказывает:

«Мы проверили окаменелости и без тени сомнения определили, что им не менее 600 миллионов лет. 600 миллионов лет назад впервые появились медузы. В мире не было людей и не будет почти пятьсот шестьдесят миллионов лет. В то время не было даже динозавров.

Первый скелет, который мы нашли, был спрятан в слоях большого куска осадочной породы, которую мы оторвали от склона горы. Мы знали, что он, скорее всего, будет содержать некоторые окаменелости из-за его типа и возраста.

Когда мы раскололи камень, мы были в полном замешательстве. Вот эта окаменелость того времени, когда до появления первых позвоночных оставалось еще миллионы лет, и это был полный скелет. И не только это, он оказался человеком.

Второй скелет был в прекрасном состоянии он, в отличие от первого, был в полностью вытянутом положении с отлично сохранившимися деталями.

Даже на первый взгляд совершенно очевидно, что скелеты определенно принадлежат человеку, а не примату. Кем они были, насколько многочисленным было их население и были ли они технологически развиты? — полнейшая загадка!»

Второй крошечный скелет очень хорошо сохранился и показывал довольно много деталей.

Окаменелости были доставлены в Национальный институт древних исследований в Вашингтон для дальнейшего анализа.

The National Reporter обещало сделать дополнительный отчет об этом удивительном открытии в течение следующих нескольких месяцев.

The National Reporter также хотело бы подчеркнуть, что маловероятно, будто эти крошечные окаменелые гуманоидные скелеты являются останками внеземных пришельцев… Агенство пообещало сообщать о последних новостях исследований

Прошло почти два года и — ТИШИНА… словно и не было ничего…



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