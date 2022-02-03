 

Клаус Шваб утверждает, что контролирует мировые правительства

03.02.2022, 10:12, Разное
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Основатель Всемирного экономического форума и великий архитектор перезагрузки Клаус Шваб признал, что НПО способна направлять глобальную повестку дня, поскольку она успешно проникла в кабинеты нескольких мировых правительств.

Выступая перед политическим комментатором и выпускником Богемской рощи Дэвидом Гергеном в 2017 году в Институте политики Гарвардской школы Кеннеди, Шваб описал, как метод работы ВЭФ заключается в том, чтобы проникнуть в правительства, установив своих “молодых глобальных лидеров”.

– И я должен сказать, когда я упоминаю наши имена, такие как госпожа Меркель, даже Владимир Путин и так далее, все они были молодыми мировыми лидерами Всемирного экономического форума, — сказал Шваб Гергену. – Но чем мы сейчас очень гордимся, так это молодым поколением, таким как премьер-министр Трюдо, президент Бразилии, Аргентины и так далее… Итак, мы проникаем в шкафы, — признался Шваб.

– Вчера я был на приеме у премьер-министра Джастина Трюдо, — продолжил Шваб, — и я знал бы, что половина этого кабинета или даже больше половины этого кабинета являются нашими на самом деле молодыми мировыми лидерами.

– И это верно и в Аргентине, — добавил Герген.

– Это верно в Аргентине, — согласился Шваб, — и это верно сейчас во Франции, я имею в виду господина президента [Эммануэля Макрона], который является молодым мировым лидером…



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