 

Порошенко назвал Меркель “ангелом-хранителем” для Украины

03.02.2022, 10:02, Новости дня
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Порошенко отметил, что “Германия и Ангела Меркель, если можно так выразиться, были для Украины ангелом-хранителем”.

По его словам, “благодаря поддержке Ангелы и ведущей роли Германии у Украины есть соглашение об ассоциации с ЕС”, которое было подписано в 2014 году.

Порошенко добавил, что “только благодаря ведущей роли Германии у Украины есть всеобъемлющее соглашение о свободной торговле”.

Говоря о конфликте с Россией Порошенко подчеркнул, что поддержка Украины является “инвестицией в безопасность Германии и Европы”.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин “пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим” и “остановится, когда осознает нашу силу, почувствует наше единство и солидарность всего мира”.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках Альянса блокировала Меркель.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Контекст:

Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение. 

26 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. 

После перевыборов парламента Меркель еще некоторое время находилась в должности врио канцлера ФРГ, пока Бундестаг 8 декабря не проголосовал за ее преемника Олафа Шольца. 

2 декабря состоялась церемония, посвященная уходу Меркель с поста канцлера Германии – традиционный военный церемониальный акт под названием Der Große Zapfenstreich проводится в Германии для чествования высших должностных лиц государства, а также уходящих в отставку генералов армии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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