 

9 млрд. рублей выделено на строительство спортивных площадок

03.02.2022, 9:58, Разное
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В РФ продолжается политика по благоустройству дворов, предполагается, что в течение ближайших лет в регионах появится 80 новых современных спортивных площадок и 200 “умных” площадок. Деньги будут выделяться постепенно в течение трёх лет. На эти цели выделено более 9 млрд. р.
Хочется отметить, что об этом ранее уже упоминал Михаил Мишустин, подробно описывая новые объекты, конкретно это будут: футбольное поле, тренажерный зал, раздевалка. Спорт станет ещё ближе и доступнее. Несомненно, это очень важно, ведь редкий двор в регионах РФ может похвастаться оборудованной, современной площадкой, информирует paragraphist.ru

В частности, Республика Карелия получит на создание новых площадок 120 млн. р.



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