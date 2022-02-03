 

В Краснодарском крае было обнаружено нефтяное месторождение

03.02.2022, 9:58, Разное
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Краснодарский край у нас традиционно ассоциируется либо с туризмом (тут Вам и Сочи, и Анапа, и Лазаревское), либо с сельским хозяйством. Промышленность в крае, конечно тоже есть, пусть и не столь известная.
Но вот с нефтью ассоциаций особо не было никаких – кроме нефтяного терминала в Новороссийске, информирует rosvest.com

Теперь оказывается, что зря. В этом южном регионе есть и свои месторождение “чёрного золота”. Собственно, таковые были и раньше, но им мало уделялось внимания – во всяком случае в общероссийских СМИ. В текущем году было открыто ещё одно месторождение. Расположено оно в Славянском районе. Предполагается, что объём запасов – приблизительно 439 тысяч тонн. Кроме того, там же можно добывать и природный газ, запасы которого по предварительным оценкам равны 86 миллионам кубометров.



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