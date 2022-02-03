Пентагон укрепляет силы союзников отправкой американских войск в Восточную Европу

Администрация президента Байдена официально одобрила перемещение дополнительных войск в Восточную Европу. По мнению корреспондента CNN Наташи Бертран, это решение стало ответом на отсутствие спада напряжённости на украинской границе. Восточная Европа крайне встревожена перемещениями российских войск, поэтому Джо Байден решил, что в интересах НАТО и его союзников будет временно укрепить их силы американскими войсками.

Администрация Байдена только что официально одобрила переброску дополнительных войск в Европу. Я Бекки Андерсон, вы смотрите программу Connect The World, и мы рады приветствовать вас.

Оборонять и сдерживать — США представили свою главную цель и готовятся отправить две тысячи военных в Восточную Европу. Пентагон заявил, что эти войска будут оказывать поддержку странам НАТО на фоне конфликта из-за Украины. Давайте послушаем.

ДЖОН КИРБИ, пресс-секретарь Пентагона: В рамках этих обязательств и для подготовки к целому ряду чрезвычайных обстоятельств США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Я хочу кое-что прояснить. Это не долговременные меры. Это шаги, призванные стать ответом на текущую обстановку. Более того, эти войска не будут сражаться на Украине. Они будут обеспечивать надёжную защиту наших союзников по НАТО.

Эти войска должны стать дополнением к 8,5 тыс. американских военнослужащих, уже находящихся в состоянии повышенной готовности — всё это на фоне наращивания российских войск на границе с Украиной. Это новые американские снимки со спутников, на которых показаны действия России. По словам аналитиков, значительное развёртывание войск наблюдается по соседству в Белоруссии. Также палаточные лагеря разворачиваются в Крыму. Давайте послушаем наших корреспондентов, следящих за этой историей. Наташа Бертран находится в Вашингтоне, Ник Робертсон — в Москве и Кларисса Уорд — на юго-востоке Украины. С вами, Кларисса, поговорим чуть позже. Позвольте мне обратиться сначала к вам, Наташа.

Ясно ли, почему Джо Байден принял это решение сейчас: разместить эти силы и передислоцировать другие в Европе?

НАТАША БЕРТРАН, корреспондент CNN: Бекки, думаю, это отражает уверенность Соединённых Штатов в том, что деэскалации в регионе не происходит. Телефонные переговоры, прошедшие на этой неделе между госсекретарём США Энтони Блинкеном и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым не привели к прорыву. Русские до сих пор не дали ответа на предложения США и НАТО по снижению напряжённости и установлению определённых обязательств по безопасности в этом регионе, которые могли бы успокоить Россию.

Это ответ на рост напряжённости: на новых спутниковых снимках Maxar видно, что РФ продолжает стягивать свои силы, что в этих зонах российские войска находятся в повышенной боевой готовности и нет никаких признаков того, что РФ готова отступить, несмотря на все дипломатические переговоры.

После вчерашней продолжительной встречи с председателем Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли и министром обороны США генералом Остином президент Байден принял решение, что в интересах НАТО и в интересах наших союзников укрепить восточный фланг нашими войсками, потому что люди там сейчас встревожены российскими манёврами. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что это также послание Путину о том, что любые действия против НАТО будут встречены жёстким сопротивлением.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2022 года.