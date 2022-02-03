 

Австрийцы неоднозначно восприняли новый закон об обязательной вакцинации от COVID-19

03.02.2022, 9:54, Новости дня
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Опросы показывают, что жители Австрии по-разному относятся к обязательной вакцинации от COVID-19, закон о которой вступает в силу в феврале. Правило коснётся всех граждан старше 18 лет, не имеющих медотвода от прививки, причём уже в марте полиция планирует проверять наличие сертификатов или справок. Нарушителям грозит штраф до €3600, передаёт NTD.

Австрия вскоре станет первой страной в Евросоюзе, где вакцинация от COVID-19 будет обязательной. Правило коснётся всех граждан старше 18 лет. Исключение — беременные женщины и те, кто получил медотвод. 

С 15 марта полиция начнёт выборочно проверять у людей наличие сертификатов либо справок о медотводе. Нарушителям грозит штраф до 3600 евро. Мнения австрийцев разделились. 

МИХАЭЛЬ, житель Зальцбурга: Я за обязательные прививки! У меня много друзей-врачей. Поэтому я знаю о нагрузке на больницы из-за непривитых людей, а также о последствиях для тех, у кого есть другие серьёзные болезни.

ВОЛЬФГАНГ, житель Зальцбурга: В целом я поддерживаю вакцинацию. Но я предпочёл бы, чтобы она не была обязательной.

КУРТ, житель Зальцбурга: Я привился трижды — сначала двумя компонентами, потом бустерной вакциной — и я за прививки. Однако если делать их обязательными, то это, вероятно, приведёт к обратному результату, поскольку это раскалывает общество. 

Национальный совет страны одобрил законопроект в январе, теперь за него должны проголосовать в верхней палате парламента. После этого документ отдадут на подпись президенту Австрии. Только потом закон вступит в силу. Он будет действовать до конца 2024 года. 

Сейчас в Австрии полностью привиты от COVID-19 почти 80 процентов взрослых граждан.

Дата выхода в эфир 01 февраля 2022 года. 



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