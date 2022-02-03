Микропластик может быть более губительным для детей, чем для взрослых



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Микропластик (и еще более мелкий нанопластик) представляет собой кусочки любой размером менее 5 мм. Эти частицы можно найти по всему миру — от дна океана до тарелки с супом. При этом их размер позволяет им проникать в различные органы человека и — даже в легкие.

Европейские исследователи провели метаанализ 37 статей о связи микропластика с беременностью и детским возрастом и подтвердили наличие микропластика в плаценте и в организме новорожденных, обозначив возможное влияние этих частиц на здоровье и развитие детей.

Микропластик обнаружили в кале новорожденных

Тревожные новости из Environmental Science & Technology Letters

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«Вполне возможно, что дети больше подвержены воздействию микропластика, чем взрослые, подобно тому, как дети больше подвержены воздействию многих других токсичных химических веществ из окружающей среды», — подчеркивает один из авторов работы нейробиолог Кам Шрипада.

Никто точно не знает, сколько микропластика проглатывает ребенок. Но несколько исследований показывают, что современные дети поглощают микропластик уже во внутриутробном периоде. И это вызывает тревогу ученых.

Исследователи подчеркивают, отсутствие полноценных работ об уровне воздействия нано- и микропластика на детей — в школе, в неонатальных отделениях и через грудное молоко, молочные смеси и продукты по уходу за новорожденными. Этот дефицит данных частично связан с ограничениями современной технологии исследования микрочастиц.

Но ученые уверены, что во время нахождения в утробе матери и в раннем детстве мы особенно подвержены воздействию токсичных химических веществ из окружающей среды, а также нано- и микропластика. Дело в том, что у детей не полностью развита иммунная система и при этом они находятся на критически важной фазе развития своего мозга. И это делает их особенно уязвимыми перед различными угрозами.

Важно, что микропластик содержит не только сам пластик, но и различные токсичные химические вещества, например, фталаты и металлы. Некоторые из которых могут быть вредны для здоровья детей. Когда микропластик попадает на улицу он дополнительно покрывается вредными веществами из воздуха и выхлопными газами.

«Нано- и микропластики настолько малы, что могут проникать глубоко в легкие, а также проникать в плаценту. В то же время они перевозят с собой опасные химические вещества. Вот почему мы считаем, что нано- и микропластики могут вредить здоровью ребенка», — подчеркивает Шрипада.

Как снизить контакт детей с пластиком

Практически нет исследований, сколько пластика поглощают дети, при этом ученым известны многие источники этой потенциальной угрозы. Малыши проглатывают микропластик разными способами. Он содержится во многих продуктах, таких как игрушки, бутылочки, одежда и упаковка. Дети могут контактировать с микропластиком, который смешивается с домашней пылью, потом они засовывают пальцы в рот и проглатывают его:

Чтобы уменьшить количество получаемого пластика, ученые рекомендуют: