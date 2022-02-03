Мария Луговая и Сергей Лавыгин станут родителями: “У нас будет человек”

Актерская пара – Сергей Лавыгин, которого прославил сериал “Кухня” и Мария Луговая, сыгравшая в сериалаха “Перевал Дятлова” и “Рыжая”, скоро станут родителями. Об этом актриса рассказала на выпуске шоу “Вечерний Ургант” от 2 февраля.

Мария Луговая появилась в студии Первого канала вместе с Артуром Смольяниновым, чтобы рассказать о предстоящей премьере фильма режиссера Веры Сторожевой “Мария. Спасти Москву”, в которой оба играют главные роли. Мария вышла из-за кулис в красном платье и с заметно изменившейся фигурой, а в беседе с Ургантом рассказала, что беременна.

У нас будет еще один человек, – сказала Мария, и на всякий случай уточнила, – не с Артуром, а с мужем Сережей Лавыгиным.

Для 34-летней Марии ребенок станет первенцем, а для ее супруга Сергея это будет второй ребенок. У актера есть сын Федор от предыдущих отношений с актрисой Анной Бегуновой, 4 февраля мальчику исполнится 6 лет. Напомним, что Луговая и Лавыгин поженились 25 января 2020 года.

Сергей Лавыгин с сыном Федором и женой Марией Луговой

Что же касается картины “Мария. Спаси Москву”, сценарий которой основан на легенде о встрече Сталина с Матроной Московской накануне битвы за Москву 1941 года, то фильм уже в прокате. Рассказывая в эфире “Вечернего Урганта” о съемках, проходивших в Ростове Великом, Мария призналась, что работа была непростой.

Иногда было сложно сниматься. У нас же были и погодные условия тяжелые, температура -35. А еще в сериале есть сцены, к которым я просто боялась подступиться. Мне они казались очень сложными. В таких ситуациях меня выручал экранный партнер Артур Смольянинов, который очень поддерживал, — рассказала артистка.

К слову, Артур, который официально развелся с женой, актрисой Дарьей Мельниковой, о чем стало известно прошлым летом, сообщил публике, что собирается запустить свой музыкальный проект, который будет называться “Смола”. Актер будет играть и петь песни собственного сочинения.

Иван Ургант с гостями своего шоу, 2 февраля 2022 года