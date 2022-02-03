 

Анонсирована встреча Лукашенко с Шойгу

03.02.2022, 9:38, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщил приближенный к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».

В сообщении канала говорится, что «верительные грамоты Первому сегодня вручат послы восьми стран, общая численность населения которых более полумиллиарда человек», после Лукашенко встретится с Сергеем Шойгу.

Ранее Лукашенко заявил, что он и его военачальники не хотят «никакой войнушки». Вместе с тем государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Североатлантический альянс отрабатывают возможность применения у границ Союзного государства Белоруссии и РФ крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками.



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