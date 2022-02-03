Генпрокуратура решила проверить обоснованность подорожания тестов на COVID-19

Генпрокуратура решила проверить медицинские лаборатории и аптеки после сообщений прессы о резком подорожании тестов на коронавирус, объявило ведомство.

«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов провести проверки обоснованности стоимости лабораторных исследований методом ПЦР», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

Проверки пройдут «в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные», также предстоит определить, какие наценки на тесты в аптеках.

По выявленным нарушениям будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.