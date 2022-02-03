 

Порошенко назвал Меркель «ангелом-хранителем Украины»

03.02.2022, 9:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель была «ангелом-хранителем Украины», сообщил бывший украинский президент Петр Порошенко немецкому телеканалу NTV.

«Германия и Ангела Меркель, если можно так выразиться, были для Украины ангелом-хранителем», – цитирует ТАСС Порошенко.

По его словам, благодаря поддержке Меркель и ведущей роли Германии у Украины есть соглашение об ассоциации с ЕС, которое было подписано в июне 2014 года.

Также Порошенко заявил, что в текущей ситуации на границе РФ и Украины надо оказать помощь Киеву, поскольку это является «инвестицией в безопасность Германии и Европы».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / В Казани разрабатывают искусственную костную ткань

01.11 / Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором

10.11 / НБУ выполняет обязательства в рамках сотрудничества с МВФ – глава Нацбанка

14.01 / Фонд «Молодежная предпринимательская инициатива» получил первые заявки

24.11 / Педофил-трансгендер изнасиловал сокамерницу в женской тюрьме в США

06.08 / После каждого повышения тарифов “Укрзалізниця” теряет грузы – Федерация работодателей транспорта

22.10 / В Сети опубликовали изображения обновлённой Lada Vesta

16.09 / “Стоимость будет расти”. Министр аграрной политики призвал украинцев не спешить с продажей земли

30.10 / Голодовку Саакашвили сочли имитацией из-за трех литров лимонада в день

23.12 / Путин заявил, что пандемия не отменяет повестку развития России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика