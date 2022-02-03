Порошенко назвал Меркель «ангелом-хранителем Украины»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель была «ангелом-хранителем Украины», сообщил бывший украинский президент Петр Порошенко немецкому телеканалу NTV.
«Германия и Ангела Меркель, если можно так выразиться, были для Украины ангелом-хранителем», – цитирует ТАСС Порошенко.
По его словам, благодаря поддержке Меркель и ведущей роли Германии у Украины есть соглашение об ассоциации с ЕС, которое было подписано в июне 2014 года.
Также Порошенко заявил, что в текущей ситуации на границе РФ и Украины надо оказать помощь Киеву, поскольку это является «инвестицией в безопасность Германии и Европы».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Смотреть комментарии → Комментариев нет