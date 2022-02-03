В знак протеста против повышения цен депутаты объявили бойкот столовой Госдумы

С 1 февраля изменились цены в меню столовой Государственной думы. Теперь средняя цена обеда, состоящего из трех блюд и компота, составляет больше 150 рублей.

Паштет из утиной печени подорожал до 37 рублей, филе осетрины с шафраном стоит 109 рублей, салат с камчатским крабом – 60 рублей. Русский борщ обойдется депутату теперь в 45 рублей.

Это вынудило депутатов объявить бойкот парламентской столовой. В знак протеста против повышения цен они начали приносить еду из дома в контейнерах, употребляя ее прямо в зале во время пленарных заседаний.

Межфракционная группа уже обратилась к спикеру нижней палаты Вячеславу Володину с требованием рассмотреть на ближайшем заседании законопроект о субсидиях для парламентского буфета, чтобы избежать повышения цен.

– Господа! Вы имеете право обедать в столовой, но если дорого, то приносите еду с собой и культурно кушайте. Тратить время на рассмотрение таких вопросов в парламенте мы не будем. Не для этого за нас голосовали избиратели, – заявил председатель парламента.

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