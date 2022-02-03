В Украине за сутки подтвердили рекордное число новых случаев COVID-19

За сутки 2 февраля в Украине зафиксировано 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4446, медработников – 1035). […] Также за прошлые сутки госпитализировано 4136 человек, летальных исходов – 210, выздоровели – 9380 человек”, – говорится в сообщении.

Это рекордный суточный прирост с начала эпидемии, до этого максимум фиксировался 28 января, он составлял 37 351.

1 февраля в стране подтвердили 35 тыс. новых случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 4 169 897 случаев коронавирусной инфекции, скончались 100 809 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 650 854 человека”, – отметили в Минздраве.

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По данным ведомства, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Одесской (2982) и Житомирской (2933) областях, наибольшая суточная смертность – в Запорожской области (20).

Всего за сутки 2 февраля в Украине сделали 190 635 тестов на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

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