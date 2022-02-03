 

Марлос стал первым украинцем, который будет играть в бразильской Серии А по футболу

03.02.2022, 9:16, Новости дня
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“Мечта успешно сбылась. “Атлетико Паранаэнсе”, – написал он.

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Публикация от Marlos Romero Bonfim (@marlosbonfim)

Эту информацию бразильский клуб подтвердил в Instagram.

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Публикация от Athletico Paranaense (@athleticoparanaense)

УНН отмечает, что 33-летний Марлос стал первым украинцем, который выступит в Серии А в Бразилии.

Контракт рассчитан до завершения сезона.

В последнем сезоне Серии А “Атлетико Паранаэнсе” занял 15-е место среди 20-и бразильских команд.

Контекст:

Марлос родился в Бразилии, в Украине он с 2012 года: до 2014-го играл за харьковский “Металлист”, затем перешел в “Шахтер”.

В сентябре 2017 года стало известно, что пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Марлосу украинского гражданства.

В сборной Украины он дебютировал 6 октября 2017 года в отборочном поединке к чемпионату мира 2018 против команды Косово.

В составе национальной сборной Марлос сыграл 26 матчей и забил один гол.

Из национальной сборной Марлос ушел в августе 2021 года.

“Шахтер” Марлос покинул в декабре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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