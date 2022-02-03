Марлос стал первым украинцем, который будет играть в бразильской Серии А по футболу
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“Мечта успешно сбылась. “Атлетико Паранаэнсе”, – написал он.
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Эту информацию бразильский клуб подтвердил в Instagram.
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УНН отмечает, что 33-летний Марлос стал первым украинцем, который выступит в Серии А в Бразилии.
Контракт рассчитан до завершения сезона.
В последнем сезоне Серии А “Атлетико Паранаэнсе” занял 15-е место среди 20-и бразильских команд.
Контекст:
Марлос родился в Бразилии, в Украине он с 2012 года: до 2014-го играл за харьковский “Металлист”, затем перешел в “Шахтер”.
В сентябре 2017 года стало известно, что пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Марлосу украинского гражданства.
В сборной Украины он дебютировал 6 октября 2017 года в отборочном поединке к чемпионату мира 2018 против команды Косово.
В составе национальной сборной Марлос сыграл 26 матчей и забил один гол.
Из национальной сборной Марлос ушел в августе 2021 года.
“Шахтер” Марлос покинул в декабре.
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