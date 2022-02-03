 

Немцы ответили на призыв Кличко попрощаться с «Северным потоком – 2»

03.02.2022, 8:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Немецкая газета Die Welt обнародовала ответ на заявление мэра Киева Виталия Кличко, в котором он потребовал от ФРГ «попрощаться» с проектом «Северный поток – 2», если Германия на самом деле намерена поддерживать Украину.

Читатели издания резко прокомментировали высказывания украинского политика, заявив, что Украина не вправе указывать Германии, какую политику проводить, передает РИА «Новости».  

«Ему нечего требовать от Германии», – сообщил Roland P.

«Пропустил слишком много ударов в голову? Какое он имеет право требовать нечто подобное, речь идет о нашем энергоснабжении. Он должен держаться подальше от этого», – подчеркнул Dombacher M.

«Господин Кличко, немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать государственный бюджет Украины. Стране, которая полагается на «транзитные сборы», чтобы оставаться на плаву, следует проанализировать состояние своей собственной экономики», – посоветовал Eclipse.

«Пусть господин Кличко занимается своей страной, а не внутренними делами Германии», – указала Tessa T.

«То есть немецкий налогоплательщик должен расплачиваться за то, что Украина не может решить свои проблемы?» – задался вопросом Sirko R.

«Какое отношение мэр Киева имеет к такому мега-проекту, как «Северный поток – 2»? Господин Кличко, это не ваша лига», – написал Horst R.

«Становится все более очевидным, что речь идет вовсе не о «планах вторжения» России, а о «Северном потоке». Конфликт бушует уже семь лет. Однако только после завершения строительства трубопровода конфликт обостряется на международном уровне. Мы не должны поддаваться этому давлению, потому что энергетическая безопасность необходима для поддержания нашего процветания», – добавил Panoptes.

Ранее Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / ЦБ решил обучить банки защищаться от хакеров

18.08 / В Киеве водитель угрожал патрульным пистолетом, чтобы проехать на перекрытую улицу, его задержали – полиция

21.08 / Турция захотела стать энергетически независимой с помощью нового месторождения газа

17.02 / Дела Майдана. Суд разрешил досудебное расследование в отношении экс-руководителя милиции Киева

07.06 / Tesla собирается производить аккумуляторы в Германии

30.07 / Российский истребитель над Черным морем перехватил американских разведчиков

11.01 / Российские СМИ пишут, что Токаев назначил “русофоба” министром информации Казахстана

10.08 / Зеленский о ситуации в Беларуси: Мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия

14.01 / Мнения: Цифровизация – это атомная бомба XXI века

15.03 / Honda S660 получил прощальную версию Modulo X

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика