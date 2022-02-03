 

Минимальная стоимость российских автомобилей составит 1 млн рублей

03.02.2022, 8:51, Разное
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В целях поддержки российского автопрома Минэкономразвития установило новые цены на отечественные автомобили. С 1 апреля 2022 года минимальная стоимость таких транспортных средств составит 1 млн рублей. 

«Автопром – одна из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Нарушились производственные цепочки, выросла инфляция, упали реальные доходы граждан. Выпуск автомобилей был ограничен. В связи с этим мы разработали оперативные меры поддержки отрасли. Прежде всего, необходимо начать с повышения минимальной стоимости автомобиля», – прокомментировал инициативу замминистра Алексей Торопов.

Инициативу Минэкономразвития уже оценили автоэксперты. По их подсчётам, стоимость новой «Лады Гранта» в базовой комплектации составит 1 030 000 рублей, «УАЗ Патриот» – 1 052 375 рублей, «Лады Нива» – 1 100 000 рублей. За новую «Ладу Весту» придётся отдать от 1,5 млн рублей. 

Вместе с этим постановлением ведомства в качестве протекционистской меры вводится дополнительная пошлина на новые импортные автомобили. К их стоимости автоматически добавят 500 тысяч рублей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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