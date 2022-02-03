 

30 лет назад советские ученые смогли докопать до глубины 12 226 метров, но проект резко закрыли, когда услышали эти звуки

03.02.2022, 8:22, Разное
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В конце 80-х годов прошлого века геодезиты разработали скважину, особенность которой заключалась в том, что она намного глубже, чем любая другая точка на Земле.

Она глубже Марианской впадины. Специалисты планировали добраться до мантии планеты, но по каким-то причинам работа была приостановлена. В исторических архивах есть упоминания о том, что на максимальной глубине сотрудники внятно слышали звуки.

До параметра в семь тысяч метров геодезисты добрались без лишних проблем. Оборудование с легкостью пробивало гранит, но далее начались сложности, связанные с высокой твердостью пород.

Скважина начала потихоньку сыпаться, оборудование проваливалась в пустоты. Она стала источником центрального внимания. Когда глубина подобралась в отместке в 9.5 тысяч метров, над скважиной трудилось около пятнадцати лабораторий. Этот проект имел первостепенное значение для советских людей.

Добравшись до глубины в 12000 метров, ученые определили, что в скважине температура поднялась свыше двухсот градусов по Цельсию.

Далее из бездны стали доноситься странные звуки. Именно это стало причиной того, чтобы работы были заморожены, а вскоре о проекте вовсе забыли.



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