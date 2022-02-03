 

Панды из Московского зоопарка предсказали победу РФ и Китая на ОИ

03.02.2022, 8:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Панды Жуи и Диндин в Московском зоопарке предсказали победителей зимних Олимпийских игр – по их «версии», лидерами в общекомандном зачете станут Россия, Китай, Германия и США, сообщили в мэрии столицы.

«В преддверии открытия зимних Олимпийских игр мы решили спросить у наших панд Жуи и Диндин, какие государства, по их мнению, покажут лучшие результаты. Сомневаться им не пришлось», – передает РИА «Новости» слова гендиректора московского зоопарка Светланы Акуловой.

Так, пандам предложили по пять одинаковых конусов с флагами стран-участниц. Для непредвзятости предметы не заполняли лакомствами, все они были пустыми. Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, РФ и Австрии, а Жуи – Норвегии, Канады, США, Швейцарии и Германии. Отмечается, что Диндин не сразу заинтересовалась конусами.

«Подумав немного, панда схватила конус с российским флагом и буквально заключила его в свои объятия. После этого она приблизилась к крайней игрушке в ряду, к которой был прикреплен флаг Китая, и прыгнула, повалив ее на землю», – сообщили в мэрии Москвы.

Жуи, в свою очередь, подошел к задаче более ответственно – он обнюхал каждый конус, после чего решил, что наиболее вероятный кандидат на победу – Германия.

«Затем Жуи понадобилось еще немного времени на размышления. Он вразвалочку прогулялся по своему жилищу и вскоре вернулся к конусу с флагом США. Таким образом, лидерами в общекомандном зачете зимней Олимпиады, по версии больших панд Московского зоопарка, станут Россия, Китай, Германия и США», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пандам хотят предложить предсказать победителей отдельных видов спорта.

Напомним, в среду олимпийские соревнования в Китае начались с программы матчей группового этапа турнира по керлингу в дабл-миксте. 26 января первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Роскомнадзор потребовал от TikTok и “ВКонтакте” удалять призывы к протестам. Навальный анонсировал митинг в одной из соцсетей

06.02 / Украинец в паре с теннисистом из Казахстана выиграл второй подряд турнир в Турции

22.08 / Названа следующая дата запуска спутников OneWeb с Байконура

22.11 / Билл Гейтс предсказал новую пандемию

13.11 / Бывший педиатр напала с молотком на ребенка в Краснодаре

24.10 / За два месяца следствие не выяснило, кто был за рулем машины в ДТП с участием нардепа Трухина

04.09 / В деле об «отравлении» Навального заметили несовпадение фактов

29.06 / “Надюшка – секси”, Бюст – огонь”, “Фигура – топ”. Дорофеева взорвала сеть снимками в купальнике

21.04 / “У Лободы имидж стервы, Каролина – мягкая”. Фалеса прокомментировал отношения проживающих в РФ украинских певиц

21.07 / Парламент Великобритании обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика