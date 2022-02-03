Панды из Московского зоопарка предсказали победу РФ и Китая на ОИ

Панды Жуи и Диндин в Московском зоопарке предсказали победителей зимних Олимпийских игр – по их «версии», лидерами в общекомандном зачете станут Россия, Китай, Германия и США, сообщили в мэрии столицы.

«В преддверии открытия зимних Олимпийских игр мы решили спросить у наших панд Жуи и Диндин, какие государства, по их мнению, покажут лучшие результаты. Сомневаться им не пришлось», – передает РИА «Новости» слова гендиректора московского зоопарка Светланы Акуловой.

Так, пандам предложили по пять одинаковых конусов с флагами стран-участниц. Для непредвзятости предметы не заполняли лакомствами, все они были пустыми. Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, РФ и Австрии, а Жуи – Норвегии, Канады, США, Швейцарии и Германии. Отмечается, что Диндин не сразу заинтересовалась конусами.

«Подумав немного, панда схватила конус с российским флагом и буквально заключила его в свои объятия. После этого она приблизилась к крайней игрушке в ряду, к которой был прикреплен флаг Китая, и прыгнула, повалив ее на землю», – сообщили в мэрии Москвы.

Жуи, в свою очередь, подошел к задаче более ответственно – он обнюхал каждый конус, после чего решил, что наиболее вероятный кандидат на победу – Германия.

«Затем Жуи понадобилось еще немного времени на размышления. Он вразвалочку прогулялся по своему жилищу и вскоре вернулся к конусу с флагом США. Таким образом, лидерами в общекомандном зачете зимней Олимпиады, по версии больших панд Московского зоопарка, станут Россия, Китай, Германия и США», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пандам хотят предложить предсказать победителей отдельных видов спорта.

Напомним, в среду олимпийские соревнования в Китае начались с программы матчей группового этапа турнира по керлингу в дабл-миксте. 26 января первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде.