Посольство РФ оценило призыв США к реализации Минских соглашений
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Посольство РФ в США выступило с заявлением, в котором сочло позитивным сигналом слова представителя госдепартамента Неда Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений, прозвучавшие в ходе брифинга 2 февраля.
«Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с «больной головы на здоровую» и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей», – говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Facebook.
В посольстве напомнили также, что РФ не является стороной конфликта.
«Поэтому главная задача – заставить украинские власти выполнять свои обязательства. Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом.
Поставки же американского оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы Юго-Востока страны», – заявили в посольстве РФ в США.
Ранее Прайс заявил, что США поощряют полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами.
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