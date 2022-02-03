 

Посольство РФ оценило призыв США к реализации Минских соглашений

03.02.2022, 8:10, Новости дня
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Посольство РФ в США выступило с заявлением, в котором сочло позитивным сигналом слова представителя госдепартамента Неда Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений, прозвучавшие в ходе брифинга 2 февраля.

«Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с «больной головы на здоровую» и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей», – говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Facebook.

В посольстве напомнили также, что РФ не является стороной конфликта.

«Поэтому главная задача – заставить украинские власти выполнять свои обязательства. Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом.
Поставки же американского оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы Юго-Востока страны», – заявили в посольстве РФ в США.

Ранее Прайс заявил, что США поощряют полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами.



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