 

Нефть подешевела после решения ОПЕК+ продолжить наращивать добычу

03.02.2022, 8:10, Новости дня
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Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, инвесторы оценивают итоги очередного заседания ОПЕК+ и решение альянса продолжить планово наращивать добычу в марте, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.01 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,25%, до 89,25 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,39%, до 87,92 доллара, передает РИА «Новости».

Инвесторы оценивают решение ОПЕК+, согласно которому альянс в марте увеличит добычу нефти планово на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 2 марта. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания альянса в среду заявил, что ОПЕК+ отмечает значительное число неопределенностей на рынке, включая новый штамм коронавируса «омикрон», но отказ многих стран от новых ограничений позитивен для спроса на нефть.

Решение нарастить добычу планово может не оказать серьезного давления на рынок нефти, учитывая трудности, с которым сталкивается блок при выполнении квот, считают аналитики Goldman Sachs, которых цитирует Wall Street Journal. «Учитывая сильный спрос на нефть, мы подтверждаем наш прогноз по более высоким ценам на нефть», – отмечают эксперты.

Сдерживают удешевление нефти и положительные факторы. Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 января снизились на 1 млн баррелей, хотя эксперты ожидали рост на 1,5 миллиона. Добыча за неделю снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки – до 11,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились сильнее ожиданий, хотя запасы бензина выросли больше прогноза.



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