В мире за сутки скончалось максимальное за пять месяцев число больных COVID-19 – данные ВОЗ

Это максимальный показатель со 2 сентября, когда умерли 10 769 больных COVID-19.

Всего с начала пандемии в мире, по данным ВОЗ, скончались 5,68 млн инфицированных.

Рекордный показатель смертности был зарегистрирован 21 июля 2021 года – 20 111.

Скриншот: covid19.who.int

2 февраля в мире подтвердили 3,3 млн новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии – 380,3 млн.

По числу инфицирований лидируют США (74,5 млн) и Индия (41,6 млн). В Украине на 2 февраля зарегистрировано 4,1 млн случаев COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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