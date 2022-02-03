 

В мире за сутки скончалось максимальное за пять месяцев число больных COVID-19 – данные ВОЗ

03.02.2022, 7:48, Новости дня
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Это максимальный показатель со 2 сентября, когда умерли 10 769 больных COVID-19.

Всего с начала пандемии в мире, по данным ВОЗ, скончались 5,68 млн инфицированных.

Рекордный показатель смертности был зарегистрирован 21 июля 2021 года – 20 111.

Скриншот: covid19.who.int

2 февраля в мире подтвердили 3,3 млн новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии – 380,3 млн.

По числу инфицирований лидируют США (74,5 млн) и Индия (41,6 млн). В Украине на 2 февраля зарегистрировано 4,1 млн случаев COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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