2 февраля на Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

“За прошедшие сутки […] со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. […] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в среду открывали огонь в районе населенных пунктов Талаковка (из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов), Пески (из ручных противотанковых гранатометов) и Водяного (из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов), а также с помощью беспилотника сбросили выстрел ВОГ-17 возле контрольного пункта въезда-выезда “Гнутово”.

“Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы”, – подчеркнули в пресс-центре.

3 февраля по состоянию на 7.00 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов не зафиксировано.

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1 февраля боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

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