Мнение: О маленькой, но полной победе Украины над Путиным



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Здесь не будет громких слов о «сплочении Европы», небывалом «единстве НАТО» и беспрецедентной «солидарности всего мира» в защите маленькой, но гордой Украины от кровавого тирана. Потому что в данном случае это было дело только двоих. Собственно, Украины и Владимира Путина как президента Российской Федерации. Остальные в этот «междусобойчик» не вмешивались.

Ну и заодно выйдет ответ тем, кто свято верят, будто Владимир #Путин никогда не прогибается под силовое давление. Ага-ага…

Президент России Владимир Путин подписал два указа о бывшем прокуроре Крыма и экс-депутате Госдумы Наталье Поклонской. Первым она снята с поста посла России в Кабо-Верде, вторым — назначена замруководителя Россотрудничества. Вот так довольно бесславно завершилась интрига последних месяцев о назначении «нашей няши» на дипломатическую работу.

Российский президент подписал указ о назначении Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде в октябре 2021 года. О том, что власти рассматривают её кандидатуру на дипломатическую должность, за несколько месяцев до этого сообщали различные источники в правительстве и Администрации президента. При этом сама Наталья Поклонская поначалу назвала это назначение честью, отметив, что считает странным, что кому-то оно может показаться ссылкой. Однако 19 января она «внезапно» сообщила, что отказалась от должности посла в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств.

Вокруг этого сообщения развернулось много домыслов: от «интересного положения» экс-депутата до коварной интриги главной российской блондинки, говорящей головы МИД РФ Марии Захаровой. Тем не менее, всё оказалось проще и банальней. Наталью Поклонскую сняла с посольской должности… #Украина. Ещё в августе, комментируя только возможное назначение бывшего крымского прокурора, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева может появиться возможность испортить ей жизнь. «Я слышал это на уровне каких-то допущений. Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь», — подчеркнул он. А впоследствии украинская позиция стала ещё жёстче.

«О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД», — сообщил всё тот же Дмитрий Кулеба в октябре прошлого года. И, похоже, усилия Киева не пропали даром. А в самом Кабо-Верде наглядно показали России, что в случае запроса за экстрадицией российского посла дело не станет.

Силовое давление? Да, но всё в пределах законов международного права. Не подкопаешься.

А что несгибаемый Владимир Путин? Дрогнул и назначил своего посла на другую должность.

Ну и кто победил в итоге в этой дуэли?

Интересно, что же ещё выдумает доморощенный «гений геополитики», получив этот мелкимй, но болезненный щелчок по носу?

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