 

Украинские националисты забросали камнями журналистов

03.02.2022, 7:25, Новости дня
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Около сотни украинских националистов провели акцию у телеканала «НАШ» в Киеве, при этом жгли файеры и бросали камни в съемочную группу.

Националисты, среди которых был и бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко, в среду провели акцию с требованием закрыть телеканал, обвиняя его в пророссийских взглядах. Участники акции пытались попасть на территорию телеканала, ломали забор. После этого жгли файеры и бросали их в здание телеканала, из-за чего сработала пожарная тревога, передает ТАСС.

Они также забросали камнями съемочную группу, при этом выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес руководства и сотрудников телеканала, держали плакаты с надписями «Прогрессивная молодежь подожгла канал «НАШ», «Оружие Кремля в центре столицы», «НАШ» – не наш, а кремлевский» и другие.

Сотрудники полиции никак не препятствовали действиям радикалов. Акция продлилась около часа, но ее участники заявили, что продолжат подобные пикеты до выполнения их требования.

Во вторник радикалы провели аналогичную акцию. Ранее они неоднократно пытались штурмовать офис телеканала с требованием закрыть его. В свою очередь Национальный совет по вопросу телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание канала за трансляцию высказываний, которые якобы содержали «признаки скрытого призыва к агрессивным действиям».

Напомним, телеканал «НАШ» принадлежал семье Евгения Мураева, который в 2012–2019 годах был депутатом Верховной рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году – от партии «Оппозиционный блок». В прошлом году он передал управление каналом трудовому коллективу.



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