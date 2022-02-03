«Страшилки» на этикетках сладких напитков показали эффективность



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Почему сладкие напитки стали мировой проблемой?

Растущее потребление жидкостей с сахаром стало основным фактором глобальной эпидемии ожирения. Ученые убеждены, что «жидкие леденцы» увеличивают риск сахарного диабета 2 типа, болезней сердца, подагры, кариеса и эрозии зубов.

Кроме того, они дают только энергию, и при этом обладают низкой питательной ценностью, не содержат нужных человеку микроэлементов, витаминов или минералов. Наибольший рост потребления сладких безалкогольных напитков отмечается среди детей и молодежи.

Именно поэтому важно информировать покупателей о вредном воздействии сладкой жидкости — людям не всегда легко определить состав по стандартной маркировке.

Какие действия могут уменьшить покупки сладких напитков

Согласно новому исследованию, покупатели станут реже нести на кассу сладкие напитки, если на них нанесены графические предупреждения об их вреде для здоровья. Испытание показало, что родители покупают покупают меньше подобных продуктов, когда на них рассказывается о диабете 2 типа или об их вреде для сердца — в сравнении с бутылками и баночками с обычным штрих-кодом. Ученые предполагают, что законодательное требование наносить такие изображения на вредную продукцию могут сократить её потребление.

Американские исследователи случайным образом распределили 325 родителей с детьми в возрасте от 2 до 12 лет в группу, которой показывались картинки, и в контрольную группу — их попросили выбрать напиток и закуску для своего ребенка, а также предмет домашнего обихода.

В экспериментальной группе на напитках были изображены графические предупреждения о вреде для здоровья, о диабете 2 типа или сердечно-сосудистых заболеваниях, а в контрольной группе были привычные этикетки со штрих-кодом.

45% родителей из контрольной группы и 28% в экспериментальной группе купили своим детям сладкие напитки. Калорийность у продукции в экспериментальной группе тоже оказалась ниже: в среднем 82 ккал для контрольной группы против 52 ккал для группы с графическими предупреждениями.

Родители в группе, где показывали картинки, сообщили, что дольше думали о своем решении и влиянии сладких напитков на здоровье. Также они больше размышляли на тему, давать ли своим детям эти напитки или нет, и чаще склонялись к отрицательному ответу на этот вопрос.

Исследователи делают вывод, что графические предупреждения могут быть очень полезны для сокращения покупок сладких напитков для детей и связанных с этим последствий для организма.