Стоматолог спас загадочного клиента, который живет в аквариуме и подарил ему улыбку

У англичанина по имени Марк проживает необычный питомец – это ядовитая рыба-фугу, которую зовут Goldy.

Мужчина души ни чает с своем любимце, ведь рыбка дарит ему положительные эмоции своей внешность и движениями.

«Моя фугу имеет прекрасный характер. Когда я смотрю на нее, я понимаю, что этом самая счастливая рыбка в мире» – рассказал Марк.

Фото MARK BYATT

Фугу имеет необычные зуба – несколько единиц сливаются в один. Проблема в том, что он, как рога, находится постоянно в активном состоянии, то есть, растет. В море это компенсируется тем, что рыба добывает моллюсков и стачивает зуб о раковины.

Фото MARK BYATT

Зуб домашней фугу начал расти слишком быстро и владелец заметил, что он стал мешать любимцу. Марк решил, что его питомцу может помочь стоматолог, который принимает пациентов в местной ветеринарной клинике.

Для того, чтобы помочь фугу, ей ввели обезболивающие, сточили зубы, и отправили домой, в любимый аквариум.

Фото MARK BYATT

«Для обезболивания был применен не опасный для рыбок анестетик. Во время операции медсестра держала малыша в полотенце, чтобы он не уплыл в воду» – рассказали специалисты клиники.

Фото MARK BYATT

Сегодня Голди может похвастаться новой, красивой и здоровой улыбкой. Рыбка счастлива, как и ее хозяин.

Фото MARK BYATT