 

Стоматолог спас загадочного клиента, который живет в аквариуме и подарил ему улыбку

03.02.2022, 6:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У англичанина по имени Марк проживает необычный питомец – это ядовитая рыба-фугу, которую зовут Goldy.

Мужчина души ни чает с своем любимце, ведь рыбка дарит ему положительные эмоции своей внешность и движениями.

«Моя фугу имеет прекрасный характер. Когда я смотрю на нее, я понимаю, что этом самая счастливая рыбка в мире» – рассказал Марк.

Фото MARK BYATT

Фугу имеет необычные зуба – несколько единиц сливаются в один. Проблема в том, что он, как рога, находится постоянно в активном состоянии, то есть, растет. В море это компенсируется тем, что рыба добывает моллюсков и стачивает зуб о раковины.

Фото MARK BYATT

Зуб домашней фугу начал расти слишком быстро и владелец заметил, что он стал мешать любимцу. Марк решил, что его питомцу может помочь стоматолог, который принимает пациентов в местной ветеринарной клинике.

Для того, чтобы помочь фугу, ей ввели обезболивающие, сточили зубы, и отправили домой, в любимый аквариум.

Фото MARK BYATT

«Для обезболивания был применен не опасный для рыбок анестетик. Во время операции медсестра держала малыша в полотенце, чтобы он не уплыл в воду» – рассказали специалисты клиники.

Фото MARK BYATT

Сегодня Голди может похвастаться новой, красивой и здоровой улыбкой. Рыбка счастлива, как и ее хозяин.

Фото MARK BYATT



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Проблемы с сексом могут свидетельствовать о диабете

06.03 / «Религия — демократия»

30.01 / Пора начинать приглядываться: самые актуальные платья на весну 2022-го из трикотажа, который останется в тренде

06.09 / Мнение: Запреты, футбол и капитализм

23.07 / В доме Бейонсе и Джей Зи за 2,4 миллиона долларов произошел пожар

26.12 / Покупателям «Пятёрочки» запретили чистить картошку перед взвешиванием

06.06 / Ученые рассказали о способной продлить жизнь здоровой диете

23.07 / Есть пострадавшие: в Подмосковье на трассе “Крым” произошло массовое ДТП

17.08 / Скандалы: Белоножко и Якушкин подставили экс-помощницу Дворковича

18.01 / В Нижнем Новгороде мужчина выбросил свою жену с четвертого этажа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика