 

Зачем увеличивать армию? Зеленского обвинили в превышении полномочий

03.02.2022, 6:52, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет увеличить армию еще на сто тысяч солдат. Также президент заявил, что срочный призыв на Украине скоро совсем отменят, а место срочников займут контрактники.

Однако коллеги Зеленского уверены, эти меры не только неэффективны, но и деструктивны. Ведь военнослужащие армии Украины давно деморализованы, туда идут в основном по контракту те, у кого элементарно не осталось денег на существование, потому что в армии обещают платить.

Тем временем линейные части ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе страдают от нехватки тяжелой техники, низкой дисциплины и потока дезертиров, способных на преступления.

В Верховной раде уверены, что Зеленский и вовсе не имел права расширять состав армии, так как это полномочии парламента, а не президента. Депутат Мария Ионова считает такие действия Зеленского превышением полномочий, причем намеренным, пишет сайт “Подмосковье сегодня”.

По словам оппозиционера, увеличение численности армии Украины не имеет под собой ни тактического, ни экономического обоснования.

Кроме того, Ионова напомнила Зеленскому о проблемах в армии Украины, которые никто так и не решил.



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