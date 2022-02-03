 

В музее Анны Ахматовой сообщили о смерти кота Оси

03.02.2022, 6:40, Новости дня
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В петербургском музее Анны Ахматовой умер символ-музея – кот по кличке Ося, который более 10 лет жил в Фонтанном Доме и встречал посетителей, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Про него снимали телесюжеты, писали статьи, он даже стал героем книги «Данный кот прописан в центре»», – пишут сотрудники музея в паблике во «ВКонтакте».

Напомним, в декабре кот Ося «вышел на пенсию» и некоторое время жил дома у одной из сотрудниц музея.

В октябре сообщалось о пропаже кота. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как его уносит девушка. Спустя три дня питомца вернули назад сами «похитители».



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