Псаки обвинила сенатора США в повторении «российской дезинформации»

Сенатор США Джош Холли, который выступил против отправки войск США в Европу, «просто переваривает российскую дезинформацию», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Холли также выступил против поддержки претензий Украины на членство в НАТО. Он заявил, что не симпатизирует России, а обеспокоен степенью вовлеченности США в европейский кризис, поскольку это отвлекает Вашингтон от главной угрозы, которой, по мнению сенатора, является Китай, передает РИА «Новости».

Псаки заявила: «Если вы как попугай повторяете российские тезисы, вы отходите от устоявшихся двухпартийных американских ценностей». По ее словам, эти ценности заключаются в том, чтобы «отстаивать суверенитет Украины и других стран, их право на выбор альянсов» и противостоять «попыткам или потенциальным попыткам любой страны вторгнуться на территорию другой страны и захватить ее». Псаки подчеркнула, что ее слова «относятся к сенатору Холли, но также и другим, кто, возможно, по-попугайски повторяет тезисы российских пропагандистских лидеров».

Холли в ответ заявил, что нынешняя администрация США привела Европу на грань войны, «дав русским «Северный поток – 2», отказав в прошлом году Украине в военной помощи и проведя катастрофическую эвакуацию из Афганистана, воодушевившую» врагов США «по всему миру».

Напомним, издание The Axios констатирует примерно с октября резкий всплеск интереса у конгрессменов к украинской и антироссийской тематике – в постах, релизах и официальных заявлениях конгрессменов ее стали упоминать примерно в 20 раз чаще. Axios составил список лидеров в этой сфере, назвав семь главных русофобов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)