 

Продолжительность экранного времени у мальчиков связали с аутизмом

03.02.2022, 6:12, Разное
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Расстройство аутистического спектра (РАС) или аутизм — это общее расстройство психического развития, которое характеризуется определенным нарушением социального поведения, вербального общения и взаимодействия с окружающими. Достоверных данных о распространении РАС нет, потому что не во всех странах диагностике этого заболевания уделяется достаточно внимания. По приблизительным оценкам Всемирной организации здравоохранения, этим расстройством страдает один ребенок из 160.

В исследовании Университета Яманаси рассматривались данные более 84 тысяч матерей и их детей, собранные в период с 2011 по 2014 годы. В этой выборке расстройства аутистического спектра было диагностировано у 330 детей в возрасте трех лет и старше (0,4%), большинство из них — мальчики (76%). В этом нет ничего удивительного, поскольку РАС диагностируется у мальчиков примерно в 4-5 раз чаще, чем у девочек.

Ученые провели опрос всех матерей о том, сколько часов в день их дети смотрели телевизор, когда им исполнился год. По результатам анкетирования детей распределили в несколько групп в зависимости от продолжительности экранного времени. Когда детям исполнилось три года, исследователи повторили анкетирование, включив туда вопросы о том, был ли у ребенка диагностирован аутизм, синдром Аспергера или первазивное расстройство.

В результате ученые обнаружили клинически значимую связь длительного экранного времени (от 2 до 4 часов) с РАС, причем только у мальчиков, хотя девочки проводили у телевизора не меньше времени.

Ученые предупредили, что эта связь не является причинно-следственной, то есть просмотр телевизора не вызывает аутизм. Однако экранное время может быть серьезным маркером РАС. Вероятно, дети с этим расстройством могут иметь интересы, социальные мотивы и сенсорный опыт, который усиливает их интерес к просмотру телевизора.

«Диагностические критерии РАС включают повышенную или пониженную реактивность к сенсорным данным или необычный интерес к визуальной информации, такой как свет и движение. Таким образом, экранное время может быть эффективным индикатором РАС во время раннего скрининга», — написали авторы исследования.



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