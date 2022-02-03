 

В НАТО обсуждают переброску войск на юго-восточную часть альянса

03.02.2022, 6:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В среду, 2 февраля, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о повышении готовности сил реагирования альянса. В настоящий момент, по словам политика, в альянсе обсуждают возможность размещения дополнительных боевых групп в юго-восточной части блока. Его слова приводит “РИА Новости”.

Столтенберг поддержал решение Соединенных Штатов отправить дополнительные силы в такие страны, как Германия, Польша и Румыния. Мол, это повышает способность альянса сдерживать и обороняться. Также генсек НАТО положительно высказался о передаче альянсу авианосной ударной группировки в Средиземном море.

Ранее Пентагон допустил отправку американских военных на Украину. Согласно заявлению представителя Министерства обороны США Джона Кирби, войска США будут оказывать содействие в эвакуации. Также он сообщил, что военные продолжают обеспечивать подготовку Вооруженных сил Украины.

Увеличение военного контингента США в Европе вызывает тревогу у Москвы. Например, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что переброска американских сил подорвет переговоры по безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Лукашенко сообщил о готовности вести диалог с оппозицией

17.08 / Фестиваль “Короче” начался и объявил состав жюри: Кристина Асмус, Клим Шипенко и не только

03.08 / Скандалы: Хлебный передел

16.05 / На Украине назвали сроки возможных досрочных президентских выборов

07.08 / Татьяна Артемьева: «Алла Пугачева приворожила моего экс-супруга Владимира Кузьмина»

02.09 / Александра Новикова и Feduk, Аглая Тарасова, Елена Летучая и другие на премьере фильма “Довод”

08.11 / Мнение: Транспортные эксперименты

27.10 / В Саратовской области в коммунальной квартире найден труп мужчины

14.09 / Ученые из Санкт-Петербурга создали «таблетку от страха»

09.06 / Мнение: Так там духовности и скрепок же нет!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика