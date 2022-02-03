В НАТО обсуждают переброску войск на юго-восточную часть альянса

В среду, 2 февраля, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о повышении готовности сил реагирования альянса. В настоящий момент, по словам политика, в альянсе обсуждают возможность размещения дополнительных боевых групп в юго-восточной части блока. Его слова приводит “РИА Новости”.

Столтенберг поддержал решение Соединенных Штатов отправить дополнительные силы в такие страны, как Германия, Польша и Румыния. Мол, это повышает способность альянса сдерживать и обороняться. Также генсек НАТО положительно высказался о передаче альянсу авианосной ударной группировки в Средиземном море.

Ранее Пентагон допустил отправку американских военных на Украину. Согласно заявлению представителя Министерства обороны США Джона Кирби, войска США будут оказывать содействие в эвакуации. Также он сообщил, что военные продолжают обеспечивать подготовку Вооруженных сил Украины.

Увеличение военного контингента США в Европе вызывает тревогу у Москвы. Например, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что переброска американских сил подорвет переговоры по безопасности.