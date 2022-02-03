Собчак сообщила о назначении Канделаки гендиректором ТНТ

Телеведущая Тина Канделаки, которая является заместителем гендиректора «Газпром-Медиа» и экс-генпродюсером «Матч ТВ», вскоре станет гендиректором телеканала ТНТ.

Об этом сообщила Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня»: «Тина Канделаки становится вместо [Романа] Петренко гендиректором ТНТ».

Напомним, карьеру Тина Канделаки начала в 1996 году. С сентября 2002-го по 2007 год она была ведущей программы «Детали» на телеканале СТС. С марта 2003 года вела детское шоу «Самый умный», которое в 2004 году стало лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Детская программа».

В 2008 году телеведущая основала компанию «ОК Продакшн», став продюсером и производителем проекта «Самый умный».

С июля 2015 года Тина Канделаки являлась генеральным продюсером федерального спортивного телеканала «Матч ТВ». Пост покинула в 2021 году.

В мае 2019 года Тина Канделаки стала продюсером сериалов. Проекты заказал популярный видеосервис Amediateka.

Позже стало известно о ее назначении заместителем гендиректора «Газпром-Медиа».