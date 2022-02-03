Собчак сообщила о назначении Канделаки гендиректором ТНТ
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Телеведущая Тина Канделаки, которая является заместителем гендиректора «Газпром-Медиа» и экс-генпродюсером «Матч ТВ», вскоре станет гендиректором телеканала ТНТ.
Об этом сообщила Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня»: «Тина Канделаки становится вместо [Романа] Петренко гендиректором ТНТ».
Напомним, карьеру Тина Канделаки начала в 1996 году. С сентября 2002-го по 2007 год она была ведущей программы «Детали» на телеканале СТС. С марта 2003 года вела детское шоу «Самый умный», которое в 2004 году стало лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Детская программа».
В 2008 году телеведущая основала компанию «ОК Продакшн», став продюсером и производителем проекта «Самый умный».
С июля 2015 года Тина Канделаки являлась генеральным продюсером федерального спортивного телеканала «Матч ТВ». Пост покинула в 2021 году.
В мае 2019 года Тина Канделаки стала продюсером сериалов. Проекты заказал популярный видеосервис Amediateka.
Позже стало известно о ее назначении заместителем гендиректора «Газпром-Медиа».
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