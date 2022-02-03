Греф выступил против запрета на владение криптовалютами в России

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что поддерживает запрет платежей в криптовалютах в России, при этом он выступает против ограничений на владение такими активами и на появление производных на них.

«Я никогда не поддерживал никаких запретов, тем более здесь. … Хождение как платежное средство, запрет его на территории страны я поддерживаю. Владение – я не понимаю, зачем запрещать. И тем более ни в коем случае нельзя запрещать никакие производные, такие вещи как стейблкоины. У нас есть закон о цифровых активах, которые, в общем, позволяют это, надо это развивать всячески», – цитирует его РИА «Новости».

Стейблкоин – общее название криптовалют, курс которых привязан к обычным валютам или физическим товарам (золото, нефть) и, как следствие, подвержен меньшим колебаниям, чем необеспеченные криптовалюты, например биткоин.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у Центробанка есть своя позиция по криптовалютам, но регулятор не пытается препятствовать техническому прогрессу.

Напомним, в ЦБ заявили, что масштаб и распространение майнинга криптовалюты на территории РФ несет риски для экономики и финансовой стабильности, поэтому его нужно запретить. Как считают в ЦБ, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий. Также происходящее сказывается на экологической повестке страны.

Минфин РФ также выступает за регулирование, а не запрет криптовалют.