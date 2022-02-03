Ситуация вокруг Украины помешала Макрону объявить об участии в выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не объявляет о своем участии в выборах главы государства из-за ситуации вокруг Украины.

Макрон сказал, что «прежде всего одержим идеей добиться того, чтобы острая фаза эпидемии и пик нынешнего геополитического кризиса остались позади». По его словам, он «не может разумно объяснить французам», что планирует «спокойно заняться этим демократическим процессом», ведь сам указывал, что «кризис на украинской границе», «угрожает коллективной безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на La Voix du Nord.

Напомним, президентские выборы во Франции должны состояться 22 апреля. Макрон сообщал, что хочет участвовать, но пока не стал официально выдвигать свою кандидатуру. В декабре сообщалось, что Макрон впервые уступил по опросам победу на президентских выборах.