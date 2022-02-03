Депутат Госдумы пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов во время прямого эфира в инстаграме пообещал отрезать головы членам семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Запись обращения с переводом на русский язык опубликовал телеграм-канал 1ADAT.

«Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас.

У нас действительно с вами вражда и кровная месть.

Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык», — сказал Делимханов.

Сын судьи, экс-юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев в разговоре с The Insider* сказал, что слова депутата Госдумы, «естественно, воспринимаются всерьез».

С угрозами в адрес семьи Янгулбаевых также выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал иностранные государства «вышвырнуть» семью судьи в отставке.

«Отныне семейке придется жить озираясь, вздрагивать от любого стука в дверь. Наш народ настолько задет гнусным и истеричным словоблудием Янгулбаевых, что

первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность.

Наша жизнь посвящена исламу, и мы только счастливы умереть в борьбе против таких вероотступников и отморозков», — пояснил Кадыров.

Помимо этого, в своем видеообращении глава республики вновь призвал возбудить уголовные дела против правозащитника Игоря Каляпина, журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, а также «Новой газеты» и телеканала «Дождь»*.

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Кадыров ранее уже назвал «террористами» члена Совета по правам человека при президенте и главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. После этого «Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против Кадырова.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают необходимым следить за обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный Зарему Мусаеву, супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Женщина, страдающая диабетом, сейчас находится за решеткой: ее арестовали якобы за нападение на сотрудника полиции. Правозащитники связывают похищение Мусаевой с деятельностью ее сына Абубакара Янгулбаева. Еще один сын Мусаевой — Ибрагим Янгулбаев — накануне стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).

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