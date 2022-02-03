Газпром подтвердил иск к польской PGNiG из-за газопровода Ямал — Европа

Газпром подтвердил, что запросил арбитражное разбирательство в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, владеющего польским участком газопровода Ямал — Европа.

«Газпром подтверждает подачу просьбы о проведении арбитражного разбирательства в отношении PGNiG S.A. и EuRoPol GAZ S.A. и сохраняет за собой все права по защите своих интересов», – цитирует сообщение компании ТАСС.

До этого PGNiG заявляла, что Газпром подал на нее в суд в отношении управления EuRoPol GAZ. В иске идет речь о выплате дивидендов из прибыли EuRoPol GAZ и предполагаемого нарушения прав Газпрома.

Ранее «Газпром экспорт» обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.

В среду Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобы польской PGNiG на решения Еврокомиссии по итогам антимонопольных дел в отношении российского Газпрома.