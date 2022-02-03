Антонов: Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США

Президент РФ Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после передачи американской стороной письменного ответа на предложения РФ по гарантиям безопасности, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.

«В настоящее время мы проводим межведомственный анализ переданных нам документов. Его результаты будут доложены президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, который примет решение о целесообразности продолжения диалога», – цитирует его ТАСС.

Посол отметил, что «содержание американских (и натовских) ответов» не вызывает «большого энтузиазма». По словам Антонова, «Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах».

Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.

Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.

В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию.