 

Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде

03.02.2022, 5:10, Разное
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…и назначил замглавы Россотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин подписал указы об освобождении экс-прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской от должности посла в Кабо-Верде и о назначении ее замглавы Россотрудничества. Соответствующие документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировку заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в указе.

Поклонская сообщила, что «видит своим приоритетом в Россотрудничестве защиту прав соотечественников, в частности в Украине».

19 января Поклонская заявила, что планы по ее вступлению в должность посла в Кабо-Верде отменены «в связи с личными обстоятельствами».

Послом РФ в Кабо-Верде Поклонскую назначили в октябре 2021 года. Собеседники РБК утверждали, что новая должность экс-депутата связана с тем, что партия «Единая Россия» и руководство Крыма не хотели видеть Поклонскую в Госдуме нового созыва из-за «ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений».

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Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Крыма. Затем она была избрана депутатом Госдумы VII созыва. От участия в парламентских выборах в 2021 году Поклонская отказалась в связи с «новой работой», не уточнив детали.

В декабре суд Киева предоставил разрешение на задержание Поклонской, подозреваемой в государственной измене в Украине. По словам экс-заместителя генпрокурора страны Гюндуза Мамедова, в Киеве обсуждалась подготовка документов для экстрадиции российского посла из Кабо-Верде.

Источник: Новая газета



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