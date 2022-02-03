 

Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом

03.02.2022, 5:00, Новости дня
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Телеведущий Александр Масляков не сможет присутствовать на первых играх нового сезона «Клуба веселых и находчивых» (КВН) из-за того, что заболел коронавирусом.

«К сожалению, меня сейчас нет с вами. Ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома», – сказал Масляков в видеообращении, опубликованном в официальном Instagram КВН.

Масляков добавил, что игра не может проходить без ведущего, поэтому первые несколько выпусков проведут люди, «не чужие игре», и знаменитые игроки КВН.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР Олег Басилашвили заболел коронавирусной инфекцией, она протекает у него без проявления симптомов.



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