Сенатор США призвал ввести против РФ санкции, но не «разрушительные»

Против РФ следует ввести санкции, но лучше воздержаться от «наиболее разрушительных», сообщил сенатор США Крис Кунс.

Кунс утверждает, что Москва «в последние несколько недель» якобы «уже проявила достаточно агрессии по отношению к Украине, чтобы ввести некоторые санкции уже сейчас». Однако, как сообщил сенатор, Вашингтону «следует воздержаться от введения наиболее разрушительных, самых серьезных санкций». Эти «серьезные» санкции, по мнению Кунса, лучше использовать как «фактор, удерживающий от какого-либо последующего вторжения на Украину», передает ТАСС со ссылкой на MSNBC.

Напомним, сенатор Джин Шахин сообщила, что международный комитет Сената США близок к согласованию проекта закона о «превентивных» санкциях против России. Кроме того, сенаторы работают над проектом «матери всех санкций».