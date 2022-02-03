 

Акции Meta рухнули на 22%

03.02.2022, 5:00, Новости дня
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После публикации финансового отчета акции компании Meta упали на постторгах на 22%, свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов среды акции выросли в цене на 1,25% (до 323 долларов). После того, как основные торги завершились, Meta опубликовала отчет. В результате стоимость акций упала на 22%, до 251,41 доллара за ценную бумагу, передает РИА «Новости».

Meta сообщала, что число активных пользователей соцсети в декабре 2021 года увеличилось лишь на 4%, что ниже прогноза аналитиков. Компания связывает сложности с высокой конкуренцией и спросом на видеоплатформы, например, Reels.

В 2022 году Meta ожидает рост выручки за первый квартал на 3–11%, до 27–29 млрд долларов в годовом выражении. При этом прогнозировалось, что выручка превысит 30 млрд.

В четвертом квартале 2021 года Meta получила операционный убыток в 3,3 млрд долларов от подразделения Reality Labs, которое включает в себя инвестиции в развитие метавселенной. За год убыток от подразделения превысил 10 млрд долларов. Чистая прибыль за 2021 год выросла на 35%, до 39,37 млрд долларов к предыдущему году, выручка – на 37%, до 117,929 млрд долларов. При этом в четвертом квартале чистая прибыль сократилась в годовом выражении на 8%.

Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что пока идея реализации метавселенной звучит «неубедительно».



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